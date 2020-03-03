В Калининграде мошенники оставили без жилья 96-летнего ветерана войны

В Калининграде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении лиц, из-за которых остался без жилья 96-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Ветерана в ходе выездного приема посетил областной прокурор Сергей Хлопушин. Пожилой мужчина рассказал, что лишился единственного жилья. Вместо договора пожизненной ренты с содержанием, с ним заключили договор купли-продажи квартиры. Однако денег за квартиру он не получил. Вернуть жилье в собственность не помогли ни полиция, ни суд. Получив отказ, ветеран обратился к прокурору области.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения закона. 28 февраля по ее требованию следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Кроме того, подготовлено апелляционное представление прокуратуры на решение суда, которым ветерану отказано в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи квартиры.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета дополнили, что ветерана уговорил подписать документы его знакомый. Это произошло в мае 2018 года. В итоге подозреваемый завладел квартирой на ул. Генерала Соммера.