Жительница Светлогорска засудила застройщика за сырость и плесень в квартире

Жительница Светлогорска засудила застройщика за сырость и плесень в квартире
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Светлогорска засудила строительную компанию «Балтия» за то, что в комнатах ее квартиры появились сырость и пятна плесени. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Зеленоградского районного суда.

Установлено, что пострадавшая являлась собственницей жилья еще с июля 2014 года. На момент покупки квартира была сдана под «серый ключ», женщина сделала в ней ремонт, а затем заселилась. Во время действия гарантийного срока в жилище появились влажные пятна, а также следы плесени, в связи с чем горожанка несколько раз обращалась к застройщику с претензиями. Уточняется, что компания «Балтия» несколько раз ремонтировала фасад дома, но избавиться от дефектов в квартире это не помогло.

Представитель строительной организации вины не признал, отметив, что ответчик не только обновлял фасад дома, но и проводил косметический ремонт помещений, в которых женщина обнаружила сырость и плесень. После проведения строительно-технической экспертизы выяснилось, что для устранения подобных дефектов требуется нормализация микроклимата в жилище, а после проведения ремонтных работ застройщик смог избавить горожанку от влажных пятен и плесневых следов на кухне и в жилой комнате. Однако исправить недостатки в ванной комнате у него не получилось, поскольку при строительстве дома были допущены определенные нарушения.

Суд обязал компанию устранить дефекты возникновения влажных пятен и плесени в помещении ванной комнаты квартиры женщины, а также взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 8 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 4 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.


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