Экс-полицейский, задержанный из-за смерти Вшивкова, обжаловал свой арест

Бывший полицейский Николай Плебух, которого подозревают в превышении должностных полномочий из-за смерти задержанного, обжаловал решение суда о своем заключении под стражу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Ленинградском районном суде.



Апелляционную жалобу 2 марта подал адвокат подозреваемого Александр Иванов. В ближайшее время материалы будут переданы в Калининградский областной суд.

28 февраля задержанному из-за смерти калининградца в ОМВД экс-полицейскому Николаю Плебуху суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Напомним, в Калининграде в ночь на 20 октября в отделе полиции № 2 после задержания погиб 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем сломал батарею и обварился, но родственники в это не верят. Тогда СК возбудил дело о халатности, после чего двух сотрудников отдела полиции, где получил ожоги Вшивков, уволили.