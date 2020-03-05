Экс-полицейский, задержанный из-за смерти Вшивкова, обжаловал свой арест

Бывший полицейский Николай Плебух, которого подозревают в превышении должностных полномочий из-за смерти задержанного, обжаловал решение суда о своем заключении под стражу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Ленинградском районном суде.
Апелляционную жалобу 2 марта подал адвокат подозреваемого Александр Иванов. В ближайшее время материалы будут переданы в Калининградский областной суд.
28 февраля задержанному из-за смерти калининградца в ОМВД экс-полицейскому Николаю Плебуху суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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Напомним, в Калининграде в ночь на 20 октября в отделе полиции № 2 после задержания погиб 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем сломал батарею и обварился, но родственники в это не верят. Тогда СК возбудил дело о халатности, после чего двух сотрудников отдела полиции, где получил ожоги Вшивков, уволили.Вечером 27 февраля 2020 года был задержан бывший начальник смены дежурной части ОМВД по Московскому району Николай Плебух. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
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