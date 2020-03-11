В Калининградской области два дайвера попали под уголовное дело за добычу янтаря (видео)

В Калининградской области возбудили очередное уголовное дело за незаконную добычу янтаря. Подозреваемыми стали два дайвера. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе УМВД.

Как отметили в ведомстве, полицейские обнаружили злоумышленников при помощи тепловизора, патрулируя ночью акваторию моря в районе поселка Янтарный. Дайверы использовали моторную лодку, водомет, шланги и водолазное оборудование. Подозреваемые размывали дно в поисках янтаря. Для этого один из мужчин спускался на глубину более 12 метров, а другой регулировал работу водомета с плавсредства.

При задержании выяснилось, что подозреваемые уже подвергались административному наказанию. Теперь против них возбуждено уголовное дело по ст. 255 УК РФ (Нарушение правил охраны и использования недр). Оборудование и янтарь-сырец изъяты.





В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря. В соответствии с поправками в Уголовный кодекс РФ предусмотрены штрафы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за незаконное хранение этих камней, их перевозку или пересылку в любом виде за исключением ювелирных, бытовых изделий и лома.

Тем, кто ранее подпадал под аналогичную статью Кодекса об административных правонарушениях, грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Если же стоимость камней превышает 2 млн 250 тыс. руб., штраф может составить 2 млн руб., а тюремный срок — до четырех лет.

В январе 2020 года против чернокопателя янтаря было возбуждено первое в Калининградской области уголовное дело.