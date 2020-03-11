«Ты не прав»: в Калининграде пьяная женщина за рулем устроила ДТП 8 марта (видео)

«Ты не прав»: в Калининграде пьяная женщина за рулем устроила ДТП 8 марта (видео)

В Калининграде пьяная 59-летняя женщина за рулем автомобиля устроила 8 марта аварию, выехав на полосу встречного движения. Об этом в среду сообщается на странице областного ГИБДД «ВКонтакте».

Авария произошла в минувшее воскресенье в 21:35, когда нарушительница ехала по улице Фрунзе на автомобиле «Ситроен». Женщина выехала на полосу встречного движения и столкнулась со «Шкодой». Транспортные средства получили технические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался.

У нарушительницы были признаки алкогольного опьянения, ей в присутствии понятых было предложено пройти освидетельствование. Показания алкотестора составили более 0,9 мг/л в выдыхаемом воздухе.


Составлен материал по статье 12.8.1 КоАП РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения права управления автомобилем до полутора лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. По факту движения по встречной полосе был вынесен материал по статье 12.15.4 КоАП РФ: штраф 5 тыс. руб. или лишение права управления до полугода.

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