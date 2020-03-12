МЧС: штормовое предупреждение на пятницу сохраняется

В пятницу, 13 марта в Калининградской области опять ожидается сильный ветер. Штормовое предупреждение сохраняется, сообщает региональное управление МЧС России на своем сайте.



Как отмечают в МЧС, по данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 13 марта вновь ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с, на побережье 25-30 м/с, днем 12-17 м/с. Вероятен дождь, ночью — мокрый снег.

В данных условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций. Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает: выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуется в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Днем в четверг в Гурьевске упавшее дерево насмерть придавило 12-летнюю девочку. Повалило множество деревьев, в Калининграде упал столб и сорвало стрелу строительного крана.