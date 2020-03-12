В Светлогорске, Балтийске и Янтарном вновь отменяют занятия в школах из-за шторма

В Светлогорске, Балтийске и Янтарном вновь отменяют занятия в школах из-за шторма
Виталий Невар / Ноый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В пятницу, 13 марта, из-за того, что штормовое предупреждение не отменено, вновь не будут работать школы в Балтийском, Светлогорском и Янтарном городских округах. Об этом местные администрации сообщают в соцсетях.

В Светлогорском округе также не будет занятий в ФОКе, Детской школе искусств и ДЮЦ. Дошкольным учреждениям (они работают) рекомендовано в течение дня воздержаться от прогулок. Балтийские власти сообщают об отмене занятий только в школах.

«Уважаемые родители, штормовое предупреждение не отменено, в связи с этим занятия для школьников всех классов (1-11) на завтра (13 марта, пятница) отменяются. Работаем в дистанционном режиме, секции и кружки в школе искусств, спорткомплексе и доме культуры тоже отменяются», — написал в своем «Фейсбуке» глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в администрации областного центра, все школы города в пятницу будут работать в обычном режиме. По ее данным, в Калининграде ветер стихнет к 4 часам утра.

В четверг в прибрежных муниципалитетах из-за ураганного ветра также отменяли занятия. В Калининграде не учились школьники, которые посещают школы во вторую смену. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter