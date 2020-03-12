В Светлогорске, Балтийске и Янтарном вновь отменяют занятия в школах из-за шторма

В пятницу, 13 марта, из-за того, что штормовое предупреждение не отменено, вновь не будут работать школы в Балтийском, Светлогорском и Янтарном городских округах. Об этом местные администрации сообщают в соцсетях.



В Светлогорском округе также не будет занятий в ФОКе, Детской школе искусств и ДЮЦ. Дошкольным учреждениям (они работают) рекомендовано в течение дня воздержаться от прогулок. Балтийские власти сообщают об отмене занятий только в школах.

«Уважаемые родители, штормовое предупреждение не отменено, в связи с этим занятия для школьников всех классов (1-11) на завтра (13 марта, пятница) отменяются. Работаем в дистанционном режиме, секции и кружки в школе искусств, спорткомплексе и доме культуры тоже отменяются», — написал в своем «Фейсбуке» глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в администрации областного центра, все школы города в пятницу будут работать в обычном режиме. По ее данным, в Калининграде ветер стихнет к 4 часам утра.