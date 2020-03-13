Погибшая при падении дерева школьница возвращалась домой от подруги

Школьница, которая погибла в результате падения дерева в Гурьевске, возвращалась домой от подруги. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Их отпустили из школы в районе полудня. После школы она отправилась к подруге, мама была в курсе, где она находится. И от подруги она возвращалась домой», — сказали в пресс-службе.

В четверг штормовой ветер повалил росший на Калининградском шоссе в Гурьевске тополь. Упавшее дерево насмерть придавило 12-летнюю ученицу шестого класса. Тополь обследовали 29 октября 2019 года в рамках реконструкции трассы Калининград-Полесск. Дерево не было аварийным.