В Калининграде шторм повредил 9 автомобилей и 10 зданий

В Калининграде шторм повредил 9 автомобилей и 10 зданий
Фото администрации Калининграда
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В областном центре накануне штормовой ветер нанес серьезный ущерб городской собственности и имуществу жителей. Как сообщает администрация Калининграда в своем «Фейсбуке», в частности, повалено 52 дерева.

Также зафиксировано 9 повреждений автомобилей, 10 поврежденных зданий и их элементов, 8 светофоров и дорожных знаков. Упал 1 рекламный щит, в 5-ти случаях были повреждены системы электроснабжения, в 19 — наружного уличного освещения. Отмечается, что Преголя поднялась до отметки 127 см (критическая отметка — 155 см), оказались подтоплены (на 10-15 см) Правая набережная и Ручейная улица.

Всего в регионе за два дня ветер повалил 280 деревьев. Под одним из них погибла 12-летняя девочка.

Фото с мест происшествий — здесь.

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