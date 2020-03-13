В Калининграде шторм повредил 9 автомобилей и 10 зданий

В областном центре накануне штормовой ветер нанес серьезный ущерб городской собственности и имуществу жителей. Как сообщает администрация Калининграда в своем «Фейсбуке», в частности, повалено 52 дерева.
Также зафиксировано 9 повреждений автомобилей, 10 поврежденных зданий и их элементов, 8 светофоров и дорожных знаков. Упал 1 рекламный щит, в 5-ти случаях были повреждены системы электроснабжения, в 19 — наружного уличного освещения. Отмечается, что Преголя поднялась до отметки 127 см (критическая отметка — 155 см), оказались подтоплены (на 10-15 см) Правая набережная и Ручейная улица.Всего в регионе за два дня ветер повалил 280 деревьев. Под одним из них погибла 12-летняя девочка.
Фото с мест происшествий — здесь.
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