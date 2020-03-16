«В один момент я просто заснул»: 19-летний водитель о смертельном ДТП (видео)

19-летний водитель, врезавшийся в дерево на трассе под Неманом, уснул за рулем. В результате ДТП погиб его друг-ровесник. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 16 марта, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.



«В один момент я просто заснул. Все, картинки нет. И я проснулся возле машины. Я не увидел друга рядом, начал смотреть по сторонам, он лежал сзади меня, слева от машины, возле водительской двери. Я взял его телефон, потому что в салоне свой не нашел и начал вызывать [экстренные службы]», — пояснил юноша.