«В один момент я просто заснул»: 19-летний водитель о смертельном ДТП (видео)

19-летний водитель, врезавшийся в дерево на трассе под Неманом, уснул за рулем. В результате ДТП погиб его друг-ровесник. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 16 марта, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
«В один момент я просто заснул. Все, картинки нет. И я проснулся возле машины. Я не увидел друга рядом, начал смотреть по сторонам, он лежал сзади меня, слева от машины, возле водительской двери. Я взял его телефон, потому что в салоне свой не нашел и начал вызывать [экстренные службы]», — пояснил юноша.В момент аварии водитель был трезв. Ни он сам, ни его погибший пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.
Авария произошла в 6.50 утра в воскресенье трассе «Дубки — «Канаш-Артемовка-Сады». «Фольксваген-Пассат» врезался в придорожное дерево с правой стороны по ходу движения, затем вылетел в придорожный кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, 19-летний пассажир госпитализирован в ЦГБ города Советска, где от полученных травм скончался.
Видео региональной ГИБДД
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