В правительстве рассказали о сокращении финансирования «Сохранения лесов» на треть

В 2020 году бюджетное финансирование проекта «Сохранение лесов» в России сократится на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник ,23 марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Рослесхоза Михаила Клинова.



«Всего на реализацию мероприятий проекта в 2020 году за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование на сумму более 6,6 миллиарда рублей», — процитировали его слова в издании.

При этом в прошлом году на эти цели по федеральному проекту «Сохранение лесов» выделили свыше 9,6 млрд рублей. Отмечается, что сокращение финансирования не должно повлиять на планы по лесовосстановлению — в 2020 году власти также рассчитывают высадить деревья на свыше 1,1 млн гектарах земли.

Клинов отметил, что из запланированных средств на лесовосстановление планируется направить 2,4 млрд рублей, на закупку лесопожарной техники и оборудования — 3,2 млрд рублей, на закупку лесохозяйственной техники и оборудования — 650 млн рублей, на формирование запаса лесных семян — 41 млн рублей, на проведение инвентаризации фонда лесовосстановления — свыше 317 млн рублей.

При этом региональные власти сообщили, что в этом году на реализацию мероприятий проекта «Сохранение лесов» в Калининградской области выделили 10,8 млн рублей из федерального бюджета. Эти деньги планируется потратить на закупку лесопожарной техники и работы по лесовосстановлению и лесоразведению.