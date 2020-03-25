Визит к знакомым закончился для жителя Черняховска потерей 9 тысяч рублей с карты

Визит к знакомым закончился для жителя Черняховска потерей 9 тысяч рублей с карты
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 25-летний местный житель с заявлением о краже денежных средств в сумме свыше 9 000 рублей. Потерпевший сообщил, что в тот день приехал в гости к знакомым на улицу К. Маркса, где компания распивала спиртные напитки. Собираясь домой, мужчина обнаружил, что лежавшая в кармане куртки банковская карта пропала.

Сотрудники уголовного розыска подробно опросили потерпевшего, а также всех присутствовавших на застолье, собрали необходимые улики и установили, что к краже может быть причастен 24-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что после пропажи карты с неё через банкомат были сняты денежные средства. Стражи порядка изъяли записи с камер наблюдения и просмотрели их. Момент снятия подозреваемым наличных оказался зафиксирован на видео.

Полицейские выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе опроса мужчина признался в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что воспользовался удобным моментом, когда гости сидели за столом, и действительно похитил карту из куртки потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам  преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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