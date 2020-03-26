После убийства семейной пары у Центрального рынка на участкового завели уголовное дело

В отношении участкового, который проигнорировал заявление предпринимателя Вадима Янголенко об угрозах со стороны Фазиля Бахрамова, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в ответ на официальный запрос.



В ходе прокурорской проверки после убийства возле рынка семейной пары — Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой, — выяснилось, что в 2019 году Янголенко жаловался в полицию на угрозы со стороны Фазиля Бахрамова. Однако участковый уполномоченный ОМВД отказал в возбуждении уголовного дела по данному заявлению. Материалы проверки были направлены в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица, халатно отнесшегося к исполнению своих должностных обязанностей, что повлекло за собой смерть нескольких человек.

Получить комментарии по данному поводу в пресс-службе регионального Следственного комитета оперативно не удалось.

«Ты меня достал»: что известно об убийстве семьи у Центрального рынка

Напомним, вечером 15 февраля на ул. Профессора Баранова в Калининграде пожилой мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару, а затем попытался убить их 13-летнего сына. После этого убийца совершил попытку суицида, а через несколько часов от полученного ранения скончался в больнице. Основной версией мотива убийства следствие рассматривает месть из-за личной неприязни.

Супруга Фазиля Бахрамова, который устроил стрельбу, в момент преступления находилась в отделе полиции и сообщала о возможном самоубийстве мужа.