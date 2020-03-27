Областной суд отказал в освобождении экс-главе ФСИН

Областной суд отказал в освобождении экс-главе ФСИН
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему директору ФСИН России Александру Реймеру, осужденному ранее за хищение. Об этом в пятницу, 27 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2017 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Суд признал Реймера и его заместителя Николая Криволапова виновными в хищении 2,2 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующие деньги были выделены на покупку электронных браслетов для ФСИН. Тогда следствие установило, что браслеты приобрели по завышенной цене. Оба бывших руководителя ФСИН были переведены в калининградскую колонию.

В феврале 2020 Центральный районный суд удовлетворил ходатайство об освобождении Реймера, однако прокурор возражал против его этого. «27 февраля 2020 года было принесено апелляционное представление, а потерпевшим, в лице представителя ФСИН России, — апелляционная жалоба», — отметили в пресс-службе.

При этом областной суд постановление суда первой инстанции отменил, отказав Реймеру в условно-досрочном освобождении.

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