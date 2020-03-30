УМВД: с начала проведения проверок в области поймали 24 нарушителей карантина

УМВД: с начала проведения проверок в области поймали 24 нарушителей карантина
Виталий Невар / Новый Калининград
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С начала проверок в Калининградской области полиция вычислила 24 нарушителей «домашнего карантина» по коронавирусу, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального УМВД.

«Несмотря на строгий запрет тем, кто обязан согласно предписанию находиться постоянно дома, одна женщина дважды нарушила режим изоляции — пошла по личным делам, другая — в магазин, а еще одна калининградка пыталась во что бы то ни стало попасть на работу. Приходится постоянно контролировать тех, кто на особом запрете, вплоть до вынужденных опросов соседей», — отметили в ведомстве.

На всех лиц составлены протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль». Материалы направлены для рассмотрения в мировые суды.

Ранее полиция сообщала о том, что среди наиболее типичных нарушений режима самоизоляции — отсутствие дома, а также нахождение в общественном месте. При этом за несоблюдение правил изоляции гражданам грозят различные санкции.


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