В Калининграде прапорщик попал под статью за насилие над сослуживцами

В Калининграде прапорщик попал под статью за насилие над сослуживцами
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прапорщик военной части, дислоцированной в областном центре, осужден за превышение полномочий, повлекшее нарушение прав граждан. Об этом во вторник, 31 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе следственного комитета по Балтийскому флоту.

Как выяснило следствие, инцидент произошел в районе 3 часов ночи, когда служащий прибыл в расположение роты и увидел спящего за столом дневального. Чтобы «наказать» задремавшего рядового, он схватил его рукой за ухо и ударил головой об информационные стенды не менее десяти раз. После этого он подошел к отдыхавшему на кровати дежурному по роте и дал ему пощечину. Сообщается, что параллельно обвиняемый избивал по лицу второго сослуживца, которому приказал встать в положение «упор лежа». Пока рядовой находился в такой позиции, прапорщик продолжал бить его ногами по разным частям тела. Затем старший по званию приказал подчиненному занять положение, в котором он спал, вылил на него ведро воды и еще раз ударил в лицо.

В результате потерпевшим были причинены различные телесные повреждения, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести, а также физические и моральные страдания.

Военнослужащего обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом своих полномочий, совершенное с применением насилия). Калининградский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца условно, с испытательным сроком в 3 года, лишением его воинского звания «прапорщик». Также обвиняемого обязали возместить одному из пострадавших компенсацию за моральный вред в размере 40 тысяч рублей.

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