Глава Петербурга призвал горожан поделиться со школьниками ноутбуками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей города помочь компьютерной техникой малообеспеченным семьям и школьникам, у которых нет собственных планшетов и ноутбуков. Об этом чиновник написал в воскресенье, 5 апреля, на своей странице «ВКонтакте».

«Обращаюсь к каждому петербуржцу, — если в вашей семье есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в интернет, которым вы готовы поделиться, — сообщите об этом», — говорится в публикации на странице Беглова.

По данным чиновника, в городе насчитывается 507 тыс. школьников, из которых почти 17 тыс. не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет.

Напомним, с 6 апреля в Калининградской области школьники также будут обучаться дистанционно. При этом, по информации правительства региона, у 17% школьников региона в нет стабильного интернета и необходимых средств обучения для освоения предметов в условиях домашней самоизоляции.