УМВД: вор проник в квартиру, когда хозяйка была дома, и незаметно украл ее мобильник

УМВД: вор проник в квартиру, когда хозяйка была дома, и незаметно украл ее мобильник
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли квартирную кражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило заявление 33-летней местной жительницы, которая сообщила, что в дневное время неизвестное лицо через незапертую дверь проникло в квартиру по месту жительства заявительницы на улице Ипподромовской, откуда похитило из прихожей мобильный телефон с зарядкой. Незваный гость вёл себя осторожно, так что хозяйка квартиры ничего не слышала, и смог незаметно скрыться.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка провели поквартирный и подворовой обход и установили свидетеля, который видел неизвестного мужчину. Получив приметы подозреваемого, в результате проведённых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в тот же день по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в хищении. Им оказался 43-летний местный житель.

Злоумышленник признался в содеянном и указал, где спрятал похищенное. Мобильный телефон и зарядное устройство изъяли.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодека Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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