В Гурьевском районе «Лада» в лобовую врезалась в «МАЗ», есть пострадавший (фото)

Гурьевском районе накануне произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в своем Instagram.
ДТП случилось в 15:00 на 9 километре 600 метров автодороги «Калининград — Долгоруково». 73-летний водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и врезался в «МАЗ», под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП мужчина, бывший за рулем «Лады», госпитализирован.
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Гурьевский район. 24.04.2020 года в 15 часов на 9 километре 600 метров автодороги «Калининград – Долгоруково» 73-летний водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с движущимся в встречном направлении автомобилем марки «МАЗ», под управлением 63-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада» получил травмы. Уважаемые участники дорожного движения! Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволит Вам избежать дорожно-транспортных происшествий. Будьте предельно внимательны на дорогах. #гибдд39 #водительсоблюдайПДД #встречнаяполоса
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