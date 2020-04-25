У водоема в Московском районе найдено тело мужчины с огнестрельным ранением

Возле водоема в районе ул. Нансена нашли тело мужчины. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось рано утром в субботу, 25 апреля.



По данным собеседника, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружил прохожий у водоема в районе ул. Нансена. На место выезжали сотрудники Следственного комитета. Личность погибшего установлена — это 30-летний местный житель.

В этом месяце это уже не первый случай, когда на берегу водоема в Московском районе находят тело человека. Как ранее писал «Новый Калининград», 4 апреля, в районе ул. Нансена было найдено расчлененное тело человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Личность погибшего удалось установить — им оказался 49-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности калининградец.