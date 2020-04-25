У водоема в Московском районе найдено тело мужчины с огнестрельным ранением

У водоема в Московском районе найдено тело мужчины с огнестрельным ранением
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Возле водоема в районе ул. Нансена нашли тело мужчины. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось рано утром в субботу, 25 апреля.

По данным собеседника, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружил прохожий у водоема в районе ул. Нансена. На место выезжали сотрудники Следственного комитета. Личность погибшего установлена — это 30-летний местный житель.

В этом месяце это уже не первый случай, когда на берегу водоема в Московском районе находят тело человека. Как ранее писал «Новый Калининград», 4 апреля, в районе ул. Нансена было найдено расчлененное тело человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Личность погибшего удалось установить — им оказался 49-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности калининградец.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter