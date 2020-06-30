Суд оставил под стражей подполковника полиции, обвиняемого в подбросе наркотиков

Суд оставил под стражей подполковника полиции, обвиняемого в подбросе наркотиков
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд отказался изменить меру пресечения задержанному по делу о подбросе наркотиков полицейского Алексею Черкасову и оставил его в СИЗО. Об этом сообщил «Новому Калининграду» адвокат потерпевшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на избранную ранее меру пресечения состоялось в облсуде в во вторник, 30 июня. Ранее Центральный районный суд отправил Черкасова под стражу на два месяца — до 11 августа 2020 года.

По версии следствия, сотрудники ОКОН Западного ЛУ МВД России на транспорте в январе 2020 года решили искусственно завысить количество выявленных ими преступлений. Полицейские привлекли агента, который по их поручению попросил знакомого совместно приобрести запрещенные вещества. После оперативники задержали калининградца, и сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности и возбудили в отношении задержанного дело за незаконное хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ).

В апреле по подозрению в подбросе наркотиков калининградцу задержали оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте Руслана Яковенко. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 286 УК РФ. Позже стало известно, что Яковенко уволили из транспортной полиции после служебной проверки. В начале мая Центральный районный суд принял решение о заключении Яковенко под стражу. Тогда же стало известно, что некоторым фигурантам уголовного дела о подбросе полицейскими наркотиков предоставлена госзащита

Точки и запятые: новые обстоятельства и обвиняемый в деле о подбросе наркотиков

11 июня по делу о подбросе наркотиков был задержан еще один сотрудник полиции на транспорте — заместитель начальника отдела ОКОН Западного линейного управления на транспорте Алексей Черкасов.

Как писал «Новый Калининград», подставной таксист, который подвозил молодых людей к месту закладки наркотиков, использовал для этого автомобиль, принадлежащий Черкасову. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, Черкасов препятствовал расследованию.



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