Оперативник, обвиняемый в подбросе наркотиков, уволен из транспортной полиции

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного ЛУ МВД РФ, которого обвиняют в подбросе наркотиков, уволен. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.



«Руководством УТ МВД России по СЗФО проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник, являющийся фигурантом уголовного дела, уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудниками отдела собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО и УФСБ по Калининградской области задокументирована противоправная деятельность сотрудника Западного ЛУ МВД России на транспорте. Результаты были направлены в Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК России. Это послужило основанием для возбуждения уголовных дел по п. «а», ч. 3 ст. 228.1 «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ» и п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«Руководители Западного ЛУ МВД России на транспорте привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отмечают в Западном ЛУ МВД РФ.

Как ранее писал «Новый Калининград», оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте задержали 14 апреля по подозрению в подбросе наркотиков местному жителю. Согласно материалам дела, оперативник и несколько его неустановленных коллег задержали 22-летнего калининградца и в отделе полиции подкинули ему амфетамин.



16 апреля оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного ЛУ МВД РФ суд отправил под домашний арест на два месяца. В тот же день 40-летнему полицейскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». 30 апреля Калининградский областной суд отменил решениерайонного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.