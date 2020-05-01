Операция «Внедрение»: что нового в деле о подкинутых полицейскими наркотиках

В Калининграде сотрудников транспортной полиции, курирующих незаконный оборот наркотиков, подозревают в подбросе амфетамина 22-летнему студенту. По версии следствия, оперативники сфальсифицировали преступление, чтобы повысить раскрываемость. В дело оказались вовлечены охранник в супермаркете и активист общественного движения против наркотиков. «Новый Калининград» рассказывает ставшие известными подробности дела.

«Как жизнь? Как гражданка?», — с такого вопроса началась переписка в мессенджере двух недавно демобилизовавшихся калининградцев. Позже бывшие сослуживцы решили лично увидеться. Для одного из них эта встреча закончилась задержанием по делу о хранении наркотиков, а для другого в итоге обернулась подозрением в участии в фальсификации преступления и в даче ложных показаний.

22-летний Нурлан Мухаметдинов (имя и фамилия изменены — прим. «Нового Калининграда») в 2018 году окончил градостроительный колледж при БФУ им. Канта и осенью того же года был призван в армию. Воинскую службу проходил в регионе в войсках Росгвардии. Там он и познакомился со своим ровесником Виталием Зумовым (имя и фамилия изменены — прим. «Нового Калининграда»). Во время службы Зумов как-то просил Мухаметдинова, по признаниям последнего, поинтересоваться у друзей в соцсети, где можно приобрести марихуану. Тот поспрашивал у приятелей во «ВКонтакте», но информации так и не нашел. Об этой переписке в соцсети впоследствии узнал врио командира роты, который объявил Мухаметдинову выговор и пригрозил последствиями. Молодой человек тогда решил не «закладывать» Зумова и не упомянул его имя в разговоре с офицером. Зато сам Зумов после в своих показаниях следователю в подробностях рассказывал о том, что его сослуживец якобы курил травку и нюхал амфетамин прямо в части. Мухаметдинов же сейчас уверяет, что никогда не употреблял никаких наркотиков, а у приятеля есть основания его оговаривать.

После демобилизации в ноябре 2019 года Мухаметдинов поступил в КГТУ на строительный факультет и стал подрабатывать ремонтом квартир. С бывшим сослуживцем он отношений не поддерживал. 21 января Мухаметдинов установил себе на телефон приложение Zenly (приложение для обмена информацией о местоположении с друзьями — прим. «Нового Калининграда») и синхронизировал с контактактами в записной книжке. В тот же день у него завязалась переписка с Зумовым, который стал активно настаивать на личной встрече.

В материалах дела имеются свидетельства, что Зумов еще до поступления на срочную службу был знаком с некоторыми из сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД РФ на транспорте. Сам молодой человек не скрывает, что после армии участвовал в оперативных мероприятиях в качестве понятого и планировал устроиться на работу в транспортную полицию. Он свидетельствует, что в декабре 2019 года, ему позвонил знакомый сотрудник ОКОН Руслан Яковенко и предложил принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Внедрение». Зумов говорит, что написал «расписку о неразглашении», а Яковенко якобы проинструктировал его о необходимости «наладить контакт» с Мухаметдинов, который якобы давно находится у них в разработке.

Утром 23 января Зумов и Мухаметдинов созвонились, а после полудня встретились в торговом центре. Молодые люди прогулялись до областной больницы, где Зумов якобы навещал свою бабушку, а после посидели в закусочной. Мухаметдинов говорит, что тогда Зумов и заявил о намерении купить наркотики. «Я сказал Зумову, что амфетамин пробовать не буду» — вспоминал в показаниях Мухаметдинов. Но так как студенту, по его словам, до вечера было «нечем заняться», то он согласился пройтись с экс-сослуживцем за компанию до супермаркета на ул. 9-го Апреля. Там работал охранником 17-летний приятель Зумова Андрей Филагин (имя и фамилия изменены — прим. «Нового Калининграда»), с которым Мухаметдинов до этого дня знаком не был.

«Надо, чтобы ты мне помог кое-что сделать с корешем», — так, согласно показаниям Филагина, заявил по телефону Зумов перед тем, как появился в фойе магазина. Он попросил уверенного пользователя даркнета Филагина заказать амфетамин. Для этого необходимо было сначала через специальный сервис перевести деньги с виртуального кошелька в биткоины, а после оплатить ими покупку наркотиков на сайте. Все эти манипуляции Филагин совершал со своего телефона. Мухаметдинов в это время просто стоял рядом. Зумов в своих показаниях отмечает, что несколько раз выходил в туалет, чтобы связаться по телефону с Яковенко и доложить обстановку.

Зумов, уверял, что по каким-то причинам не может снять в банкомате деньги со своего счета. Решено было перевести деньги на карту Мухаметдинова, чтобы тот их обналичил. Затем Зумов в центре сотовой связи положил деньги на киви-кошелек Филагина. Мухаметдинов отмечает, что не знал, сколько впоследствии заплачено за амфетамин, но в материалах дела фигурирует сумма в 1200 рублей.

Изначально Зумов попросил приобрести 1 грамм амфетамина, но перечисленных на киви-кошелек Филагину денег хватило только на оплату 0,5 граммов амфетамина и комиссии за сделку. Как только покупка состоялась, Филагину пришла фотография места закладки наркотика с координатами.

«Так как на моем телефоне был низкий процент зарядки, то я попросил Мухаметдинова сфотографировать адрес места нахождения закладки с наркотическим веществом», — рассказал Зумов. После этого он сделал вид, что вызывает такси, а на самом деле позвонил полицейским, которые выслали машину и сообщили номер авто. На стоянку подъехала «Шкода» с наклейками сервиса такси, за рулем которой сидел неизвестный Мухаметдинову мужчина. Зато Зумов, по его словам сразу, узнал в водителе активиста общественной организации «Калининград без наркотиков» Андрея Максимова. Активист подтвердил «Медиазоне» это факт. По данным издания , «Шкода», на которой «таксовал» Максимов, принадлежит заместителю начальника отдела ОКОН Западного линейного управления на транспорте Александру Чепрасову (имя и фамилия изменены — прим. «Нового Калининграда»), который также фигурирует в материалах дела.

Дорога до указанного в координатах места заняла около 15 минут. Все это время, по словам Зумова, он продолжал переписываться с Яковенко. Навигатор привел автомобиль к остановке «Канал» на Большой окружной. Там приятели вышли из машины и углубились в лесополосу. Зумов поднял лежавший на земле возле дерева кирпич, под которым нашел маленький полиэтиленовый пакет, обмотанный черной изолентой. Он убрал находку в карман куртки, и молодые люди вернулись в машину. Мухаметдинов сел на переднее сиденье, а Зумов — на заднее. Таксист попросил их подождать, пока он докурит на улице.

Мухаметдинов говорит, что приятель сразу же протянул ему сверток со словами «На, посмотри», но он отказался брать наркотики в руки. В этот момент все двери в машине распахнулись, и Мухаметдинов увидел нескольких неизвестных мужчин. Незнакомцы обездвижили его, надели на запястья наручники и сообщили о том, что он подозревается в незаконном обороте наркотиков. В это время Мухаметдинов заметил отсутствие поблизости своего экс-сослуживца: «Один из сотрудников полиции пояснил, чтобы я не волновался, так как Виталия Зумова задержат позже», — описал в показаниях происходившее Мухаметдинов.

Позже Зумов рассказал, что как только он увидел полицейских, то положил сверток с амфетамином на сиденье и ему позволили выйти из машины. Практически сразу же один из оперативников отвез молодого человека в город.

Полицейский, которого Мухатдинов не разглядел, достал у него из поясной сумки, паспорт. Через несколько минут оперативник положил паспорт обратно в сумку и застегнул молнию. После этого Мухаметдинова пересадили в другой автомобиль и отвезли в отдел транспортной полиции на ул. Портовой. Там у студента один из полицейских вновь забрал паспорт и ушел с ним в другой кабинет. Молодого человека стал досматривать Руслан Яковенко в присутствии двух понятых. К удивлению Мухаметдинова, оперативник извлек из его сумки сверток, замотанный черной изолентой, и тут же вскрыл его — там был порошок белого цвета. Как позже стало известно, в пакете было 1,12 граммов амфетамина. Мухаметдинов предполагает, что положить в его сумку порошок могли во время во время манипуляций с паспортом.

Из показаний Мухаметдинова следует, что как только они остались с Яковенко наедине, тот протянул ему телефон и предложил удалить всю переписку с Зумовым, объясняя, что за групповое преступление он получит реальный срок. Студент удалил не только переписку, но и все звонки в журнале вызовов. Впоследствии, Алексей Чепрасов и Руслан Яковенко, по словам Мухаметдинова, начали психологически давить на него, пугая тюрьмой и обещая условный срок, если он согласиться на их условия. «Я очень испугался и был согласен на все», — отмечает в показаниях Мухаметдинова.

Студент утверждает, что именно Яковенко придумал версию для следователя, согласно которой Мухаметдинов приехал на такси за город один, чтобы подыскать в местном СНТ частный дом с баней для вечеринки. Там, он якобы решил сходить в туалет в лесу и случайно нашел на земле наркотик, который решил оставить себе. Впоследствии именно эту версию Мухаметдинов подтвердит следователю, которая скопирует в протокол допроса его показания из объяснений, якобы данных при задержании.

Зумов, заявляет, что вскоре после задержания Чепрасов и Яковенко встретились с ним, чтобы объяснить, какие показания он должен давать следователю в случае, если его вызовут на допрос. По словам молодого человека, полицейские настаивали на следующей версии: Мухаметдинов хотел приобрести амфетамин, и Зумов одолжил ему денег, а когда они на такси подъехали к месту закладки, то Мухаметдинов высадился, а Зумов с водителем уехали. «Именно эти неправдивые доказательства я и дал следователю. На очной ставке с Мухаметдинов я также давал эти показания», — свидетельствует Зумов.

Схожая ситуация, по заявлению Филагина, случилась и с ним: через несколько дней после визита Зумова к нему на работу, тот позвонил ему и попросил о встрече. На улице к нему на машине подъехали Зумов, Яковенко и Чепрасов. Филагин пояснил, что ранее был знаком с Яковенко: около года назад они вместе с ним и Зумовым отдыхали в кальян-баре.

«Руслан стал рассказывать мне о том, что они задержали там человека, рассказали, как все было, и то, что они подбросили, типа. Яковенко сказал мне, что суетной этот какой-то Мухаметдинов, сразу адвоката нанял себе, первый раз такое, доиграется он», — рассказал на допросе Филагин. Он рассказал, что его попросили на допросе у следователя говорить, что инициатором покупки наркотиков был именно Мухаметдинов, и что ранее они якобы выпивали вместе в баре, поэтому он знает его как «плохого человека, наркомана». Филагин признался, что так и сделал, потому что Яковенко сказал ему: «Если ты не хочешь нажить себе злых ментов, то говори следователю так, как я скажу».

Вскоре после визита к следователю к Филагину на работу в супермаркет пришел сотрудник ФСБ, который «попросил рассказать ему правду». Юноша признался, что ранее соврал. Давая новые показания, Филагин отказался от услуг адвоката, которого ему ранее нанял Чепрасов: «Чтобы я лишнего чего не ляпнул», — уточнил Филагин.

После того, как Мухаметдинов рассказал родителям о произошедшем, семья обратилась за помощью к адвокату Владиславу Филатьеву. За два месяца удалось добиться закрытия дела за хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ) в отношении Мухаметдинова и возбуждения уголовного дела по факту подброса наркотиков в отношении полицейских. Никита Зумов также находится под уголовным преследованием по ст. 228.1 УК РФ. «Были проведены десятки допросов и очных ставок, проверок показаний, было изъято множество документов и видеозаписей. <...> Поскольку мы сразу обратились в УФСБ, то параллельно работали и их сотрудники», — пояснил «Новому Калининграду» Филатьев.

14 апреля 2020 года задержали оперуполномоченного Руслана Яковенко. Суд отправил его под домашний арест, ему было предъявлено обвинение. Решение об избрании меры пресечения было обжаловано — Калининградский областной суд усмотрел, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения. После служебной проверки Яковенко уволили из транспортной полиции. По информации «Нового Калининграда», вскоре обвинения будут предъявлены и другим причастным к данной истории людям.

Текст: Екатерина Медведева