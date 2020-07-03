СК возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего уклониста из Полесска

В отношении жителя Полесска возбуждено уголовное дело по факту уклонения от призыва. Он должен был явиться на призывной пункт, но так и не сделал этого, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



По версии следствия, в период весеннего и осеннего призывов 2019 года подозреваемый без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам в военный комиссариат. Он лично был уведомлен о необходимости такой явки и законных оснований для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы не имел.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). В случае признания молодого человека виновным, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, отметили в СК.