СК: жительница Немана помогла сожителю расчленить и спрятать труп убитого гостя

Советским межрайонным следственным отделом СУ СК по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Немана. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изобличить и задержать преступников удалось сотрудникам уголовного розыска регионального УМВД.

Напомним, 20 марта этого года на пустыре на окраине Немана прохожими обнаружено тело 34-летнего местного жителя с отрезанными конечностями и коло-резаной раной в области шеи. По данному факту следственными органами регионального управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ), обвинение в совершении которого предъявлено 34-летнему местному жителю.

По версии следствия, вечером 23 февраля 2020 года, в квартире по улице Красноармейской города Немана двое мужчин распивали спиртное. В процессе застолья между ними возникла ссора, в ходе которой 34-летний хозяин квартиры нанёс гостю не менее одного удара в область шеи, от которого тот умер на месте.

Как полагает следствие, очевидицей совершенного преступления явилась сожительница обвиняемого. По версии следствия, желая помочь мужчине в сокрытии убийства, женщина помогла ему расчленить тело убитого гостя и спрятать части тела на пустыре. Кроме того, как полагают следователи, подозреваемая не сообщила в правоохранительные органы о совершенном убийстве, всячески скрывала свою осведомленность о лице, совершившем преступление, и обстоятельствах его совершения.

В настоящее время сбор доказательств по уголовному делу об убийстве завершен. 34-летний обвиняемый в полном объеме признал свою вину, дал признательные показания, которые подтвердил и в ходе их проверки на месте. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору для утверждения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования уголовного дела об укрывательстве убийства выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Максимальный срок наказания, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления, составляет два года лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.