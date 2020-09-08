Гурьевского чиновника оштрафовали после гибели школьницы под упавшим деревом

Гурьевского чиновника оштрафовали после гибели школьницы под упавшим деревом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд оштрафовал чиновника гурьевской администрации, которого обвиняли в халатности, повлекшей гибель ребенка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе регионального СК.

В понедельник, 7 сентября, Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении уголовного дела против начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского ГО.

12 марта этого года во время урагана на тротуар Калининградского шоссе в Гурьевске упало дерево, придавив 12-летнюю школьницу. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Тогда в горадминистрации уверяли, что дерево не было аварийным.

Как установлено лесопатологической судебной экспертизой, упавшее дерево находилось в аварийно-опасном состоянии и подлежало вырубке. Обвиняемый был ответственным за это. Свою вину он признал в полном объеме, выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда в 2 млн рублей.

На завершающей стадии расследования он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Суд согласился с позицией следствия и счел возможным освободить обвиняемого от уголовной ответственности. Мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей.


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