Подозреваемый по делу о гибели подростка на стройке в Калининграде дал показания

Подозреваемый по делу о гибели подростка на стройке в Калининграде дал показания

В Калининграде подозреваемый по делу о гибели подростка на стройке Нахимовского училища дал признательные показания. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемым по делу проходит 38-летний прораб. Он сообщил следствию, что на объекте работали посторонние лица, с которыми инструктаж по технике им безопасности не проводился, что и привело к трагедии. 4 сентября текущего подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным отделом по Ленинградскому району СУ СК России по Калининградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели 16-летнего подростка на одном из строительных объектов по улице Артиллерийской в городе Калининграде.

Напомним, 16 августа, на стройке Нахимовского училища на ул. Артиллерийской в Калининграде погиб 16-летний юноша. Возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

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