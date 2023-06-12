В Гусевском районе столкнулись «легковушка» и большегруз: трое пострадавших

В воскресенье, 11 июня, под Гусевом произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.



По официальным данным, в 19:15 «Фольксваген» под управлением 31-летнего мужчины выезжал из города на автодорогу Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. Водитель не уступил дорогу, и машина столкнулась с большегрузом марки «Ивеко».

Обломки легкового автомобиля повредили ехавший за тягачом «Рено». В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира «Фольксвагена» в возрасте 26 и 23 лет. По данным полиции, все трое получили телесные повреждения.