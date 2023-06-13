МЧС: полигон в Круглово горит на площади 1 тыс. кв. метров (исправлено)

МЧС: полигон в Круглово горит на площади 1 тыс. кв. метров (исправлено)
Скриншот видео пресс-службы регионального управления МЧС
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Пожарные продолжают тушение пожара на полигоне в Круглово, огонь локализовать не удается. Сейчас площадь возгорания составляет 1000 кв. метров (исправлено: ранее пресс-служба управления МЧС сообщала о том, что она охватила 1 гектар — прим. «Нового Калининграда»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС во вторник, 13 июня.

Полигон горит очагами. На площади 2 тыс. кв. метров (исправлено: ранее пресс-служба управления МЧС сообщала о том, что эта площадь составила 2 гектара — прим. «Нового Калининграда») он тлеет. Для тушения задействованы три автоцистерны. при этом сейчас от МЧС России на месте работают 7 пожарных, но «ожидается дополнительное прибытие сил и средств», отметили в пресс-службе.

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром в понедельник, 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожару способствовала засуха. Очевидцы сообщали, что дым от пожара был виден на побережье и даже в Калининграде.

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