МЧС: полигон в Круглово горит на площади 1 тыс. кв. метров (исправлено)

Пожарные продолжают тушение пожара на полигоне в Круглово, огонь локализовать не удается. Сейчас площадь возгорания составляет 1000 кв. метров (исправлено: ранее пресс-служба управления МЧС сообщала о том, что она охватила 1 гектар — прим. «Нового Калининграда»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС во вторник, 13 июня.



Полигон горит очагами. На площади 2 тыс. кв. метров (исправлено: ранее пресс-служба управления МЧС сообщала о том, что эта площадь составила 2 гектара — прим. «Нового Калининграда») он тлеет. Для тушения задействованы три автоцистерны. при этом сейчас от МЧС России на месте работают 7 пожарных, но «ожидается дополнительное прибытие сил и средств», отметили в пресс-службе.