Москвичку оштрафовали за курение на борту летевшего в Калининград самолета

Москвичку оштрафовали за курение на борту летевшего в Калининград самолета
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Сотрудниками калининградской транспортной полиции к административной ответственности привлечена авиапассажирка, закурившая на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ. 

 В Калининграде в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту «Храброво» поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна, прибывающего из столицы. Транспортные полицейские установили, что во время полета 39-летняя жительница Москвы закурила сигарету в туалетной кабине авиалайнера.

Гражданку препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении неё составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в помещениях и на объектах). Согласно данной статье, нарушительнице грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter