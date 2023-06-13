Москвичку оштрафовали за курение на борту летевшего в Калининград самолета

Сотрудниками калининградской транспортной полиции к административной ответственности привлечена авиапассажирка, закурившая на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

В Калининграде в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту «Храброво» поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна, прибывающего из столицы. Транспортные полицейские установили, что во время полета 39-летняя жительница Москвы закурила сигарету в туалетной кабине авиалайнера.

Гражданку препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении неё составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в помещениях и на объектах). Согласно данной статье, нарушительнице грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.