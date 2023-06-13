В правительстве сообщили, что из-за пожара на свалке в Круглово не нужно эвакуировать жителей

В правительстве сообщили, что из-за пожара на свалке в Круглово не нужно эвакуировать жителей
Фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Калининградской области
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Из-за пожара на полигоне ТБО у поселка Круглово Зеленоградского района не будут эвакуировать жителей соседних поселков. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, отвечая на вопрос журналистов.

«Нет, такой необходимости нет, — заявил Лысков. — Ветер уже сменился, и дым уносит в другую сторону. Мы просим жителей с понимаем относиться к сложившейся в результате аномальной засухи ситуации. В ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован».

Напомним, что возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром в понедельник, 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожару способствовала засуха. Очевидцы сообщали, что дым от пожара был виден на побережье и даже в Калининграде. Для тушения задействованы три автоцистерны. На данный момент от МЧС России на месте работают 7 пожарных, но «ожидается дополнительное прибытие сил и средств».

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