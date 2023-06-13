В правительстве сообщили, что из-за пожара на свалке в Круглово не нужно эвакуировать жителей

Из-за пожара на полигоне ТБО у поселка Круглово Зеленоградского района не будут эвакуировать жителей соседних поселков. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, отвечая на вопрос журналистов.



«Нет, такой необходимости нет, — заявил Лысков. — Ветер уже сменился, и дым уносит в другую сторону. Мы просим жителей с понимаем относиться к сложившейся в результате аномальной засухи ситуации. В ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован».