В правительстве сообщили, что из-за пожара на свалке в Круглово не нужно эвакуировать жителей

Из-за пожара на полигоне ТБО у поселка Круглово Зеленоградского района не будут эвакуировать жителей соседних поселков. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, отвечая на вопрос журналистов.
«Нет, такой необходимости нет, — заявил Лысков. — Ветер уже сменился, и дым уносит в другую сторону. Мы просим жителей с понимаем относиться к сложившейся в результате аномальной засухи ситуации. В ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован».Напомним, что возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром в понедельник, 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожару способствовала засуха. Очевидцы сообщали, что дым от пожара был виден на побережье и даже в Калининграде. Для тушения задействованы три автоцистерны. На данный момент от МЧС России на месте работают 7 пожарных, но «ожидается дополнительное прибытие сил и средств».