В Зеленоградске турист из Подмосковья облил магазин и продавца бензином и поджег (фото) (видео)

В Зеленоградске в четверг, 15 июня, турист из Подмосковья облил бензином продавца и поджег магазин. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, ЧП произошло в дневное время на улице Московской.



«43-летний турист из Московской области в состоянии алкогольного опьянения облил горючей жидкостью помещение магазина и находившегося в нем работника и поджег, — сообщает пресс-служба ведомства. — В результате этого 56-летний потерпевший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение».

Сообщается, что на данный момент прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, а также ход расследования уголовного дела, возбужденного статье «Покушение на убийство».