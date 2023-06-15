В Зеленоградске турист из Подмосковья облил магазин и продавца бензином и поджег (фото) (видео)

В Зеленоградске турист из Подмосковья облил магазин и продавца бензином и поджег (фото) (видео)
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
Все новости по теме: Криминал

В Зеленоградске в четверг, 15 июня, турист из Подмосковья облил бензином продавца и поджег магазин. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, ЧП произошло в дневное время на улице Московской.

«43-летний турист из Московской области в состоянии алкогольного опьянения облил горючей жидкостью помещение магазина и находившегося в нем работника и поджег, — сообщает пресс-служба ведомства. — В результате этого 56-летний потерпевший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение».

Сообщается, что на данный момент прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, а также ход расследования уголовного дела, возбужденного статье «Покушение на убийство».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter