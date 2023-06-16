Жителя Подмосковья арестовали по обвинению в покушении на убийство продавца в Зеленоградске

Жителя Подмосковья арестовали по обвинению в покушении на убийство продавца в Зеленоградске
Фото пресс-служба областной прокуратуры

43-летнему жителю Подмосковья предъявлено обвинение в покушении на убийство продавца магазина в Зеленоградске. По ходатайству следствия он заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 15 июня отдыхающий в регионе житель Дмитровского городского округа Московской области в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с владельцем магазина облил последнего бензином и поджег. Пострадавший смог выбежать на улицу, где ему оказали помощь очевидцы. С ожогами он госпитализирован. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан нарядом патрульно-постовой службы.

Житель Подмосковья задержан в качестве подозреваемого, допрошен, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Вину в совершении указанного преступления он признал частично, сообщив следствию, что не желал смерти владельцу магазина.

Зеленоградским районным судом удовлетворено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант водворен в следственный изолятор до 15 августа 2023 года. Расследование уголовного дела продолжается.

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