Суд отправил под домашний арест водителя разорвавшегося от удара на ул. Горького автомобиля (видео)

Суд отправил под домашний арест водителя разорвавшегося от удара на ул. Горького автомобиля (видео)
Скриншот видео областного УМВД
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34-летний водитель «Фольксвагена», попавшего в резонансное ДТП на ул. Горького, после которого погиб пассажир автомобиля, попал под домашний арест. Такое решение вынес Ленинградский районный суд.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). ДТП произошло в 4 утра субботы, 10 июня, водитель был пьян, не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину разорвало на две части и одна из них загорелась, 33-летний пассажир через два дня скончался в реанимации БСМП. Водитель был задержан 14 июня и допрошен, свою вину признал.

Как указал следователь, мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, получившего большой общественный резонанс, и осознавая угрозу реального срока, может скрыться. При этом отмечается, что он имеет постоянное место жительства и готов оказать содействие следствию. Поэтому ему предложили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, а именно — домашний арест. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, эта позиция была поддержана прокурором.

Постановлением суда мужчина будет находиться под домашним арестом до 14 августа. Ему запрещено покидать квартиру, общаться с участниками уголовного судопроизводства, вести переговоры по обстоятельствам, касающимся расследования дела, с использованием всех видов телефонных устройств, электронной почты, интернета; отправлять и получать посылки и письма. В случае неисполнения запретов грозит заключение под стражу.

Постановление суда не вступило в законную силу.


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