Суд отправил под домашний арест водителя разорвавшегося от удара на ул. Горького автомобиля (видео)

34-летний водитель «Фольксвагена», попавшего в резонансное ДТП на ул. Горького, после которого погиб пассажир автомобиля, попал под домашний арест. Такое решение вынес Ленинградский районный суд.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). ДТП произошло в 4 утра субботы, 10 июня, водитель был пьян, не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину разорвало на две части и одна из них загорелась, 33-летний пассажир через два дня скончался в реанимации БСМП. Водитель был задержан 14 июня и допрошен, свою вину признал.

Как указал следователь, мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, получившего большой общественный резонанс, и осознавая угрозу реального срока, может скрыться. При этом отмечается, что он имеет постоянное место жительства и готов оказать содействие следствию. Поэтому ему предложили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, а именно — домашний арест. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, эта позиция была поддержана прокурором.

Постановлением суда мужчина будет находиться под домашним арестом до 14 августа. Ему запрещено покидать квартиру, общаться с участниками уголовного судопроизводства, вести переговоры по обстоятельствам, касающимся расследования дела, с использованием всех видов телефонных устройств, электронной почты, интернета; отправлять и получать посылки и письма. В случае неисполнения запретов грозит заключение под стражу.

Постановление суда не вступило в законную силу.