В Калининграде суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, жестоко избившего знакомого

В Калининграде суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, жестоко избившего знакомого
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

33-летнего обвиняемого в жестоком избиении знакомого в квартире на Ленинском проспекте по ходатайству следствия заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Потерпевшего избили днем 13 июня в одной из квартир на Ленинском проспекте в Калининграде. У мужчины зафиксированы травмы грудной клетки, переломы ребер, костей черепа, тяжелая черепно-мозговая травма.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления официально нигде не работает, регистрации на территории Калининградской области не имеет, может оказать давление на свидетелей и потерпевшего. Кроме того, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от органов предварительного следствия и суда.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Тем не менее суд принял решение о заключении мужчины под стражу сроком на 2 месяца — до 14 августа 2023 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

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