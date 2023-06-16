В Черняховске рецидивистка год обманывала пенсионерку, выманив у нее 300 тысяч (видео)

Полицейские задержали 36-летнюю неоднократно судимую жительницу Черняховска, которая на протяжении года обманывала пенсионерку, выманивая у нее деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили полицейские, с мая 2022 г. злоумышленница регулярно навещала пожилую женщину, внучка которой находится в исправительной колонии. Рецидивистка, представившись сотрудницей УФСИН, сообщила, что родственнице пенсионерки требуется лечение, и выразила готовность передавать на него деньги.

На протяжении года пенсионерка ежемесячно наличными и через онлайн-переводы передавала злоумышленнице небольшие суммы. Правда вскрылась только в мае текущего года, когда внучка потерпевшей связалась с ней по телефону.

Сотрудники ОУР оперативно установили личность аферистки, ею оказалась 8 раз судимая за кражи и мошеннические действия местная жительница. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.