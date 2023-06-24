Суд заключил под стражу второго подозреваемого в избиении мужчины в квартире на Ленпроспекте

В Калининграде заключили под стражу еще одного подозреваемого в избиении мужчины в квартире на Ленинском проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.



«Прокуратура Московского района Калининграда в суде поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении соучастника избиения кувалдой жителя Калининграда», — говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в прокуратуре, 22-летний ранее судимый мужчина будет находиться под стражей до 14 августа 2023 года.

Потерпевшего избили днем 13 июня в одной из квартир на Ленинском проспекте в Калининграде. У мужчины были зафиксированы травмы грудной клетки, переломы ребер, костей черепа и тяжелая черепно-мозговая травма. В середине июня суд заключил под стражу 33-летнего жителя региона, обвиняемого в избиении. В отношении него возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия.