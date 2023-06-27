Появилось видео столкновения «скорой» и «КИА» в центре Балтийска (видео)

В ГИБДД сообщили о подробностях ДТП с участием «скорой» на проспекте Ленина в Балтийске. Во второй половине дня 27 июня пресс-служба ведомства опубликовала видеозапись с моментом столкновения кареты скорой помощи с автомобилем «КИА Рио». Авария, как уточняется, произошла в 11 часов 10 минут на проспекте Ленина в районе дома № 87.



«56-летний водитель, управляя специализированным транспортным средством марки „Форд“, предназначенным для перевозки лежачих больных, двигался со стороны ул. Садовая в направлении г. Калининграда с проблесковым маячком и звуковым сигналом, — сообщает подробности пресс-служба. — На перекрёстке с ул. Гоголя выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством марки „КИА“ под управлением 46-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево на ул. Гоголя».

В результате ДТП, как уточняется, никто не пострадал.