Снесли забор и столб: в центре Балтийска столкнулись «КИА» и автомобиль «Скорой помощи» (фото)

В Балтийске днем во вторник, 27 июня, столкнулись «КИА» и автомобиль «Скорой помощи». Судя по снимкам, опубликованным в «Сообществе автомобилистов Калининградской области», удар «скорой» пришелся в левый бок легковушке, после чего она снесла несколько пролетов стального забора.



Карета «скорой помощи» также имеет серьезные повреждения — машина снесла опору освещения и «вспахала» газон.

Информация о пострадавших в аварии и причинах ДТП уточняется — редакция сделала запрос в УМВД по Калининградской области.