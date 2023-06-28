«Водоканал»: в Черняховске автомобиль провалился колесом в котлован на дороге из-за прорыва трубы

В Черняховске на ул. Гоголя автомобиль угодил колесом в котлован, образовавшийся из-за прорыва трубопровода. Информация об этом размещена в официальном телеграм-канале предприятия «Водоканал».



В мае на этой улице произошла утечка на водопроводе, которая была устранена. После ремонтно-восстановительных работ котлован, открывающий доступ к трубе, был засыпан песком, подготовлен к восстановлению дорожного покрытия и огорожен двумя дорожными знаками — дорожные работы и направление объезда«, — уточняется в релизе.

Работы по восстановлению асфальта улице Гоголя были запланированы подрядчиком на 27 июня. Отремонтировать предполагалось два участка дороги: на предыдущем месте утечки и на перекрестке с улицей Офицерской, где произошло проседание асфальта. Однако из-за ливня работы были перенесены на 28 июня.

Тем временем 27 июня на улице Гоголя произошла новая аварийная утечка буквально в метре от предыдущей. «В чугунной трубе образовалось отверстие 3×5 см и сильным потоком воды был вымыт песок, которым был засыпан котлован», — пояснили на предприятии.

Выехавшая на место ЧП бригада «Водоканала» обнаружила автомобиль, провалившийся в котлован передним правым колесом: «Разыгравшаяся стихия помешала водителю рассмотреть на дороге предупреждающие знаки. К счастью, никто не пострадал. Об аварии оперативно сообщили сотрудникам ГИБДД». На предприятии обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательнее.