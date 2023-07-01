В пятницу вечером в центре Калининграда на переходе сбили 35-летнюю женщину (видео)

В пятницу вечером в центре Калининграда на пешеходном переходе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 22 часа 09 минут на ул. Черняховского, 76. Со стороны ул. Сергеева, в направлении ул. Пролетарской, двигался автомобиль «Ауди-80» под управлением 29-летнего водителя, который допустил наезд на 35-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями была госпитализирована.