Запретил собирать черешню: в Черняховске мужчина ударил родственника ножом в живот

Запретил собирать черешню: в Черняховске мужчина ударил родственника ножом в живот
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске судят местного жителя за удар родственника ножом в живот. Как сообщает пресс-служба Калининградского областного суда, инцидент произошёл в июне 2023 года в СОТ «Малинка».

По версии следствия, мужчина поехал на дачу с родственниками, там выпил и хотел залезть на крышу домика собирать черешню, а муж сестры ему запретил, «поскольку это было небезопасно для пьяного человека». В итоге подсудимый ударил родственника хранившимся на даче ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.

«Действия Т. следствием квалифицированы по п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», — сообщили в суде.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 13 июля 2023 года.

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