Администрацию Черняховска вынуждают выплатить компенсацию из-за падения ребенка с качели (фото)

Прокуратура Черняховска вынуждает местную администрацию выплатить компенсацию за причинение материального и морального вреда матери 13-летнего ребенка, упавшего с неисправной качели.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, жительница обратилась с заявлением после того, как в ноябре 2022 года ее 13-летний сын упал с качели на игровой площадке. Падение произошло из-за разрыва цепи.

«В результате падения несовершеннолетний получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, — уточняют в ведомстве. — В связи с этим прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с администрации Черняховского муниципального округа компенсации материального и морального вреда в пользу несовершеннолетнего и его законного представителя. Исковое заявление находится на рассмотрении».

Сообщается также, что прокурор внес представление главе администрации округа. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены. ​