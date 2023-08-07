В Литве задержали фуру из РФ, набитую контрабандными сигаретами на 4 млн евро

В Кибартае в грузовике, въехавшем из России, во время проверки на дорожном посту обнаружили миллион пачек контрабандных сигарет. Как сообщает таможня Литовской республики, инцидент произошел 29 июля.



По данным ведомства, около 5:30 утра к дорожному посту прибыл грузовик «Даф» из Красноярского края, которым управлял гражданин России. Водитель заявил, что намеревается перевезти 18,6 тонн варено-мороженых колбас транзитом через Литву на полуприцепе-рефрижераторе и что он должен доставить груз в российский город Владимир.

«Однако когда таможенники проверили тягач с помощью системы рентген-контроля, было замечено, что перевозить могут совсем другие товары. А когда полуприцеп вскрыли, даже опытные таможенники удивились наглости нарушителей: весь полуприцеп, вплоть до дверей, был набит коробками контрабандных сигарет», — говорится в релизе.

После подсчета изъятой контрабанды оказалось, что фура перевозила в общей сложности 2000 ящиков — то есть 1 миллион пачек сигарет. Их стоимость, включая обязательные налоги, составляет 4,12 миллиона евро.

Каунасское отделение Криминальной таможенной службы (МКТ) начало досудебное расследование по факту контрабанды. Следствие ведет прокуратура Каунасского района. Водитель тгрузовика был задержан, а затем арестован на 15 суток.

Литовская таможня отмечает, что аналогичная партия контрабанды была задержана 17 марта 2023 года на дорожном посту Райгард, где 2000 ящиков с сигаретами были засыпаны торфом.

Всего за первое полугодие 2023 года литовская таможня уже задержала 6,458 млн. пачек контрабандных сигарет и 32 тонны табака (вдвое меньше, чем в прошлом году) — их стоимость превышает 26 миллионов долларов. евро.