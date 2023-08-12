СК проводит проверку по факту повреждения жилого дома после земляных работ в Пионерском

В Пионерском следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства повреждения жилого дома после земляных работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрия Бочарова, по данному факту организовано проведение доследственной проверки, производство которой поручено Светлогорскому межрайонному следственному отделу. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В ходе проверки следствие детально установит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу вечером произошло ЧП после земляных работ на ул. Вокзальной. Двухэтажный дом, в которой проживает многодетная семья и находятся помещения музыкальной школы, треснул и покосился. Также деформированы кровля и часть оконных проемов.

В субботу администрация муниципалитета сообщила, что специальная комиссия обследует здание на предмет дальнейшей эксплуатации. Проживавшую в доме семью отправили в место временного пребывания. Двое взрослых и 18 детей обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости.