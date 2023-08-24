«Границу между добром и злом видел четко»: что известно о деле «народного участкового»

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали за получение взятки начальника пункта полиции Янтарного. Суд отправил полицейского на время следствия в СИЗО. Оказалось, что имя задержанного хорошо знакомо не только калининградцам — о нем много сообщали федеральные СМИ после того, как в 2016 году он стал победителем всероссийского конкурса «Народный участковый». Сам полицейский виновным в инкриминируемом ему преступлении себя не признает и заявляет о провокации со стороны подчиненного. «Новый Калининград» собрал все, что известно об этом уголовном деле и жизни «именитого» силовика на данный момент.



На тротуаре из плитки на корточках сидит сухощавый мужчина в светлом камуфляжном костюме и с рюкзаком на плечах. Рядом, согнувшись, стоит криминалист в резиновых перчатках — он брызгает аэрозоль из баллончика на руки сидящему и направляет на них фонарик с ультрафиолетовой лампой. «Какого цвета?» — спрашивает он у мужчины в камуфляже. «Зеленая, что ли», — отвечает тот, глядя на проявляющуюся на ладонях краску. На следующих кадрах показывают меченные той же краской долларовые купюры, а затем — как задержанного, уже в другой одежде, ведут к дверям регионального управления Следственного комитета. Это оперативная видеосъемка, на которой запечатлен 39-летний полицейский из Калининградской области Виталий Тохтамыш, которого обвиняют в получении взятки.

Для мужчины находиться перед объективами видеокамер не в новинку — ранее о нем неоднократно снимали сюжеты для СМИ и приглашали спикером на телепередачи. Только тогда он находился по другую сторону закона: улыбался и с удовольствием рассказывал о своей работе в органах.

Виталий Тохтамыш — победитель всероссийского конкурса «Народный участковый-2016». В органах внутренних дел он служит с 30 апреля 2011 года, в должности участкового полиции — с 2014-го, а пост начальника пункта полиции в Янтарном занимает с 30 сентября 2022 года. За время службы награжден почетной грамотой Министра внутренних дел, тремя медалями и 16-ю государственными, ведомственными наградами.

На момент участия в конкурсе в 2016 году Тохтамыш, который год назад уже становился «народным участковым» на региональном уровне, носил звание старшего лейтенанта и служил в отделе полиции № 2 по Калининграду. За победу полицейский получил автомобиль УАЗ «Патриот» и ведомственный нагрудный знак, а также был повышен в звании до капитана.

«Самым главным достижением для меня являются благодарность граждан за оказанную им помощь, уважение руководителей и коллег», — цитировала тогда пресс-служба регионального УМВД слова полицейского.

Сам про себя Тохтамыш рассказывал: он — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, в правоохранительные органы пошел работать по стопам деда — генерала органов внутренних дел, который тоже начинал с должности участкового. «Не от времени это [уровень преступности] зависит, а от воспитания. Думаете, сейчас безработные от безнадеги еду воруют? Нет! Берут элитный алкоголь. Я ведь тоже никогда не жил в достатке. Родители — инвалиды-глухонемые, воспитывали дед с бабушкой, но границу между добром и злом видел чётко. Честный человек будет жить впроголодь, но чужого не возьмёт», — рассуждал Тохтамыш в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

В одном из своих многочисленных интервью Тохтамыш также подчеркивал, что главная задача участкового — не раскрыть, а предотвратить преступление. Поэтому, по его словам, надо много внимания уделять профилактике и, в частности, работе с бывшими заключенными.

«Подумали, что хочет скрыться»

Спустя восемь лет Тохтамыш, уже будучи начальником пункта полиции по Янтарному округу МО МВД «Светлогорский», сам оказался под стражей. 1 августа 2023 года Ленинградский районный суд Калининграда отправил полицейского в СИЗО на два месяца, пока ведется следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере через посредника (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, утром 26 июля Тохтамыш получил от другого полицейского — своего подчиненного — две тысячи долларов США в качестве взятки. Деньги передал мужчина, занимающийся незаконной добычей янтаря в Балтийском море. Взамен он рассчитывал, что начальник пункта полиции не станет привлекать его к административной ответственности и в целом будет покровительствовать.

Интересно, что в марте 2023 года в полиции Янтарного гордились задержанием «вероятного лидера» преступной группы по незаконной добыче янтаря в море. Виталий Тохтамыш даже показывал телевизионщикам с помощью коптера места промысла ловцов. А вскоре — буквально за полтора месяца до своего задержания — полицейский участвовал в совместном с пограничниками рейде в поисках судов, нарушающих запрет на выход в море ночью. «Актуальная проблема, потому что те же самые браконьеры, те же самые янтарщики пытаются постоянно в ночное время скрытно выйти на воду. В ночное время задержать их более сложно, тяжелее было документировать данное правонарушение», — тогда снова вспомнил про ловцов янтаря Тохтамыш. Засветился начальник полиции Янтарного и в истории о сносе слипа в Филинской бухте.

Сразу после получения взятки Тохтамыш был задержан ФСБшниками — его допросили и отпустили домой. Однако, как стало известно в заседании суда по рассмотрению апелляционной жалобы на меру пресечения, практически сразу оперативники выяснили, что на имя полицейского куплены билеты в другой регион. «Потом кто-то из сотрудников УФСБ где-то нашел в базе, что он собирается уехать, и подумали, что он хочет скрыться. Быстро следователю [передали] материалы — он возбудил дело. И потом только разобрались, что еще 20 июля он взял билеты в Новосибирск — к супруге ехать с ребенком. Уже у него был оформлен отпуск», — заявила адвокат Людмила Клым, представляющая интересы обвиняемого.

Отстранили, но не уволили

После задержания в областном УМВД сообщили, что Тохтамыша отстранили от исполнения обязанностей и пообещали уволить в случае подтверждения его вины. «В силу занимаемой должности и в силу наличия достаточных знаний способен предпринять меры по сокрытию следов совершенного преступления, также уничтожить доказательства по делу. Может также оказать давление на иных участников уголовного судопроизводства», — пояснила в облсуде представитель прокуратуры. Она добавила: районный суд решил, что полицейский может скрыться от следствия и угрожать свидетелям. Согласно сведениям ФСБ, Тохтамыш «имеет устойчивые коррупционные и дружеские связи в разных сферах и может оказать давление на свидетелей», говорилось в решении первой инстанции.

«У него на иждивении двое малолетних детей — девочка только родилась, шесть месяцев. Сейчас гражданская супруга одна. Он работал. Он в 2016 году, ваша честь, являлся лучшим участковым России — выиграл конкурс. Он никогда не привлекался ни к какой ответственности дисциплинарной. У него очень много раскрытых правонарушений и преступлений. Поэтому ни личность его не давала оснований суду утверждать, что он может какие-то преступления совершать и скрыться», — парировала адвокат.

«Поддерживаю. Я невиновен», — ответил по видеосвязи из СИЗО Тохтамыш на вопрос судьи о том, согласен ли он со своим адвокатом. От дальнейших пояснений он отказался.

Бритый почти наголо, в темной футболке и штанах, все время перед началом апелляции Тохтамыш практически не находился на одном на месте: то прохаживался по камере, то подходил к решетке и всматривался в экран с трансляцией из зала суда. То и дело он садился на стул и начинал перебирать принесенные с собой документы.

Во время самого судебного слушания он, напротив, вел себя крайне спокойно. Почти на все уточняющие вопросы судьи отвечал односложно: «Так точно», «Никак нет».

«Непонятная квалификация»

Адвокат указала: при предъявлении обвинения Тохтамыш не смог выразить свое к нему отношение и дать четкие показания, поскольку ему «непонятна квалификация его действий». «Непонятно, какие незаконные действия входят в его служебные полномочия и может ли это действие быть законным? Возможно ли, являясь должностным лицом, получать взятку по одному эпизоду за одновременно действие и бездействие, как входящее, так и не входящее в служебные полномочия?» — говорилось в апелляционной жалобе Людмилы Клым. «И бездействие, и покровительство, и способствование — то есть противоречит друг другу все, что он [следователь] вменил», — пояснила адвокат в облсуде. Решение районного суда об избрании меры пресечения Тохтамышу защитник назвала «незаконным, необоснованным и подлежащим отмене».

По мнению адвоката, кроме двух протоколов допроса свидетелей — самого взяткодателя и передавшего деньги полицейского, которые не раскрыли никаких подробностей произошедшего, иных доказательств причастности Тохтамыша к совершению преступления нет. В материалах, переданных следователем в суд, нет никаких данных об оперативных мероприятиях в отношении задержанного. Первоначальные показания самого Тохтамыша не могут подтверждать его причастность к получению взятки, поскольку допрос проводился без защитника и впоследствии полицейский записанное не подтвердил.

Также сторона защиты считает, что ни взяткодатель, ни посредник не могут быть очевидцами, так как они — участники оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ).

«Будучи допрошенным, подозреваемый Тохтамыш полностью дал показания, где указывал, что Мурый (подчиненный Тохтамыша, передававший деньги, фамилия изменена — прим. „Нового Калининграда“) спровоцировал это преступление. Соответственно, одних только показаний Мурого, где там две строчки в одном протоколе допроса и две строчки — в другом протоколе, мало. Как утверждает Тохтамыш, он не знает Сальдина (дававшего взятку мужчину, фамилия изменена — прим. „Нового Калининграда“) и не общался с ним. Он все пояснил — там очень большой допрос — почему он считает, что тот спровоцировал получение взятки. То есть он указывал, что не было договоренности с Мурым встречаться в этот период, получать взятку... Доказательства обратного суду не предоставлены. Как можно говорить, что он причастен к совершению этого преступления?» — рассказала в апелляции адвокат Клым.

Однако облсуд посчитал решение районного суда о заключении Тохтамыша под стражу обоснованным и оставил его в силе, изменив только одну опечатку в мотивировочной части.

После заседания суда адвокат Клым сообщила «Новому Калининграду», что, пока идет следствие, подробных комментариев давать не будет. Она добавила, что ее подзащитный настаивает на своей невиновности и полагает, что его спровоцировал подчиненный. «Мы версию о провокации и в следствии, и в суде выдвинули — проверяйте. Но никто не удосужился пока ничего проверить», — отметила Клым.

«Задержал десятки опасных преступников»

На награждении Тохтамыша ведомственным нагрудным знаком и званием «народного участкового» в 2016 году присутствовал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. «Все призы для Виталия Тохтамыша абсолютно заслуженные — за пятилетнюю службу во внутренних органах ему удалось рассмотреть 836 жалоб и заявлений граждан, раскрыть 246 преступлений, в том числе три резонансных, и задержать десятки опасных преступников», — говорилось в материале «Комсомольской правды».

Чуть позже Тохтамыш рассказывал журналистам о том, что, бывало, ему предлагали взятки: «Обычно за то, чтобы протокол не составлял или чтобы хода заявлению не дал. Думаю, можно было бы уже слегка обогатиться. Но у меня в этом отношении позиция однозначная: как другой киногерой — Глеб Жеглов — говорил, „Вор должен сидеть в тюрьме!“. Бабушка мне всегда внушала: если можешь человеку помочь — непременно помоги! Еще я в Бога верю и знаю, что сверху за мной наблюдают — тот же дедушка мой. Мне его, может, и не превзойти, но и память опозорить ни в коем случае нельзя. Мало того, что есть риск быть пойманным на взятке, так я и сам потом жить спокойно не смогу с мыслью, что меня купили, я продался. А уж если родственники узнают! Нет, пришел служить в полицию — так служи честно».

Текст: Екатерина Медведева