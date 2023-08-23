Росавиация подтвердила смерть Евгения Пригожина

Евгений Пригожин находился на борту разбившегося под Тверью самолета, сообщили в Росавиации. Ведомство опубликовало имена всех пассажиров борта. Также среди погибших значится Дмитрий Уткин — так звали командира «вагнеровцев».

23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. МЧС России утверждает, на борту находились десять человек, включая трёх членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

В списке пассажиров Embraer Legacy значилось имя Евгения Пригожина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Напомним, 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. В соцсетях частной военной компании были опубликованы голосовые сообщения с обвинениями в адрес Минобороны. ФСБ России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией». Дело против Евгения Пригодина прекратили 27 июня. Как сообщала ФСБ, в рамках расследования установили, что участники 24 июня прекратили преступные действия. После попытки мятежа в России часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Белоруссию.

