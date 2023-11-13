На черняховской трассе погоня полиции за «БМВ» закончилась ДТП и бегством нарушителей (фото)

На черняховской трассе погоня полиции за «БМВ» закончилась ДТП и бегством нарушителей (фото)
Фото пресс-службы регионального УМВД
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В Калининградской области полицейские устанавливают личности водителя и пассажиров «БМВ», сбежавших с места ДТП после попытки скрыться от правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в понедельник утром. Около 08:00 часов в районе поселка Талпаки инспекторы ДПС решили проверить документы у водителя «БМВ», подав ему сигнал об остановке. Однако автомобилист проехал мимо и, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейские, включив на служебном транспорте световые и звуковые сигналы, организовали преследование. Около 08:30 на 21 км автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» временно скрывшийся из вида автомобиль врезался в отбойник и вылетел в кювет. Сразу после этого нарушители, находившиеся в салоне иномарки, выбрались из машины и сбежали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и личности находившихся в «БМВ». Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке. По факту ДТП составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

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