В Рorsche прибывшего из Литвы калининградца нашли тайник с боеприпасами и частями оружия (фото)

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В пункте пропуска Чернышевское калининградские таможенники обнаружили около 3 тыс. боеприпасов и частей оружия в тайнике багажного отделения прибывшего из Литвы автомобиля Рorsche Cayenne. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Рorsche Cayenne, принадлежащий 50-летнему жителю области, был направлен на выборочный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. После сканирования было принято решение о проведении таможенного досмотра. Инспекторы провели демонтаж решетки в багажнике и выявили в нише для динамика 600 гильз для карабина, 2 тыс. пуль, 2 пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общий вес партии составил 57 кг, рыночная стоимость — 1,8 млн рублей.

Водитель пояснил, что приобрел все товары для себя в магазине охотничьего снаряжения. Однако вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через таможенную границу не позволили инспекторам отнести его к категории товаров для личного пользования.

Содержимое тайника изъято, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля).

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