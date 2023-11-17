По факту ДТП с въехавшей в остановку «БМВ» возбудили уголовное дело (видео)

По факту ДТП с въехавшей в остановку «БМВ» возбудили уголовное дело (видео)
Фото пресс-службы областного управления МЧС
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В Калининграде возбудили уголовное дело по факту ДТП на пересечении улиц Инженерной и Киевской, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры, расследование находится на контроле надзорного ведомства.

ДТП произошло в Калининграде днем в пятницу, 17 ноября. По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых.

Как отметили в областном УМВД, водитель автомобиля госпитализирован. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение состояния его здоровья.

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